Mariana Monteiro surpreendida durante gravações de “Terra Brava”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Mariana Monteiro foi apanhada de surpresa durante as gravações da novela “Terra Brava”, da SIC, na qual dá vida à protagonista Beatriz Gonçalves Ferreira. A atriz do terceiro canal estava a meio das gravações de mais um episódio quando se deparou com um gato. Surpreendida, a intérprete registou o momento para recordar mais tarde. “Enquanto se grava ‘Terra Brava’, um convidado especial desafia as simetrias. Descubra as diferença”, escreveu a profissional da estação de Paço de Arcos na publicação feita no perfil de Instagram. View this post on Instagram Enquanto se grava @terrabravasic, um convidado especial desafia as simetrias. Descubra […]