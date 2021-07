Mariana Mortágua: "Os amores de verão são servidos num copo gelado, por favor"

Hoje às 12:21 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" para Mariana Mortágua, deputada do BE.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

arrumar o blazer.

2. É este ano que vou ler...

as peças de Brecht.

3. Se me ligarem do trabalho eu...

atendo relutante.

4. Jamais passaria férias com...

uma praia à pinha.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

dormir a sesta.

6. Se vir alguém semmáscara a chegar à praia...

não tenho planos para ir à praia.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser ...

choro e forró.

8. O que me irrita mais nas férias é...

ligarem-me com trabalho.

9. Os amores de verão são...

servidos num copo gelado, por favor.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

of "69.