Marina Mota em ação na TV com o teatro à espera

Sara Oliveira Hoje às 18:12

Por causa da pandemia, atriz viu cancelada a digressão do espetáculo "E tudo o morto levou", mas já grava uma nova novela, num registo diferente do habitual.

Loira e de cabelo curto, com uma imagem mais sofisticada do que é comum mostrar em televisão, Marina Mota está pronta para despertar emoções díspares na próxima novela da TVI. Na pele de Antónia Novais, mostrar-se-á "num registo diferente" daquele a que o telespectador está habituado. Em "Quer o destino", o anterior projeto, era a governanta da família protagonista; agora, em "Para sempre", é dona da clínica onde se desenrola grande parte da ação.

Entusiasmada por estar a trabalhar, a atriz destaca o espírito de equipa que reina no projeto, na qual a sua personagem é "mais uma figurinha na caderneta de cromos" e, até pelas características, só espera que "as pessoas saibam distinguir a Antónia da Marina Mota".

Quando a pandemia obrigou a fechar tudo, afetando gravemente os profissionais da cultura e das artes, Marina Mota foi das primeiras a vir a público reclamar por mais apoios ao setor. E, ao longo do último ano, sempre que lhe deram voz, sublinhou essa necessidade. Mesmo quando está a gravar a história a estrear em setembro. Até porque tem em suspenso a digressão do espetáculo "E tudo o morto levou", "à espera que se possa andar na estrada".

Em 2020, das 50 datas previstas, só puderam ser cumpridas quatro. "Toda a gente sabe que o setor cultural é dos mais afetados, por isso aguardemos todos que os teatros possam abrir com toda a segurança e que possam receber o público, se possível com lotação esgotada", afirmou a artista de 58 anos. Mas, enquanto o pano não sobe, soma cenas ao ritmo do novo papel para o pequeno ecrã.