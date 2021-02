Mariza orgulhosa do talento do filho

Sara Oliveira Hoje às 17:38 Facebook

Martim, de nove anos, escreveu um poema "para a mãe cantar" e a fadista até já o registou.

"O dono do meu coração cresceu", começou por descrever Mariza, antes de contar que o filho "decidiu escrever um poema para a mãe cantar". Perante a iniciativa de Martim, de nove anos, "a mãe babada não aguentou... E decidiu mostrar" nas redes sociais.

Orgulhosa, a fadista publicou os versos manuscritos no folha pautada, acrescentando que "a mamy deu uns toques". De resto, como diz o provérbio e Mariza bem lembrou, "os filhos nunca cheiram mal aos pais" e, por isso, não há defeito que lhe aponte. Para terminar, a artista avisou que o tema "já está registado", por isso não vale a pena plagiar.

Fruto do casamento, entretanto terminado, com o empresário António Ferreira, Martim nasceu a 29 de junho de 2011, dois meses antes do previsto, com apenas 800 gramas, passando os primeiros meses na unidade de Neonatologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para desenvolver os pulmões. Superou a prematuridade e, mais crescido, revela dotes criativos e consciência do mundo em que a mãe se move - o mesmo que, muitas vezes, o obriga a ficar longe de Mariza, quando esta tem espetáculos longe de casa. Por isso fez o poema que a acompanhará a partir de agora, quando ela o cantar "com vaidade". "Porque eu já tenho idade/ Para saber que em verdade/ Em cada verso teu/ Onde tu estás estou eu", escreveu Martim que, às vezes, também gosta de pegar numa guitarra portuguesa e experimentar acordes.