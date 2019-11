Marta Melro de volta ao Porto e de patins

Sara Oliveira Hoje às 13:38 Facebook

Protagonista do musical "Peter Pan no gelo", Marta Melro está de regresso ao Porto, de onde é natural, pela segunda vez em trabalho.

"Desde a novela "Dei-te quase tudo" que não trabalhava cá e é muito bom voltar", afirma a atriz. Instalada num hotel, Marta mostra-se confortável: "Tenho os meus pais a 15 minutos e posso ligar à minha mãe, depois de um ensaio, e dizer que vou jantar a casa".

Atriz protagoniza, "em casa", musical no gelo e será "Sininho"

A viver na Invicta, por causa do espetáculo, Marta tem recebido o namorado, o cantor e ator Paulo Vintém, quando não pode ir a Lisboa: "Temos feito essa ginástica e vamos conseguindo gerir. Tem sido uma fase complicada, pois estamos os dois com muito trabalho. Mas foi um preço que estive disposta a pagar por este projeto e não estou arrependida".

O casal está junto há pouco mais de um ano, apesar de há muito haver uma amizade. Subir ao altar, segundo a artista, não é prioridade e o segredo passa por "deixar correr". Assim como ser mãe. E, enquanto não tem filhos, vai treinando com os sobrinhos, embora seja "a tia chata que os puxa à terra e diz as coisas como elas são".

Salete em "A herdeira" na TVI foi a última personagem em televisão, mas Marta Melro, de 34 anos, nunca está parada. Ao longo do ano, tem feito a peça "Boeing-boeing", a par de outros projetos, e assume ter "saudades de férias".

Mas não será para já. Em breve, estrear-se-á, então, como fada "Sininho", no Mar Shopping, em Leça da Palmeira, Matosinhos, realizando um sonho de menina.

Sonho realizado

"Era a personagem do meu imaginário infantil. A minha mãe é incrível a costurar e todos os carnavais me fazia fantasias, mas não me deixava vestir-me de "Sininho", pois era muito despida e não se adequava à temperatura do nosso país", recorda. Ironia do destino, cumpre o desejo "e no gelo". Em cena, representa, patina, dança, canta e tem "14 voos" para fazer.

"Morangos com açúcar" foi a rampa para a representação, quando trabalhava como modelo. Na série interpretou "Xana", mas reconhece que "o facto de ter feito logo a seguir um papel muito diferente [em "Dei-te quase tudo"]" ajudou a descolar. "Cameleónica, mesmo antes de ser atriz" é como se descreve, assumindo que "foi um acaso" ter despertado para a ação. Aconteceu após ter ido a um casting, a seguir a um trabalho de moda em Lisboa, quando "não tinha nenhuma pretensão".

"Eu não tive pressão e só deixou de ser uma coisa leve quando acabei os "Morangos" e entrei no projeto seguinte. Percebi aí que era feliz a fazer isto", confessa.