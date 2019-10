Marta Melro e Paulo Vintém namoram no Porto

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Marta Melro e o seu namorado, Paulo Vintém, viajaram até ao Porto, onde aproveitar para namorar em alguns cantos da cidade. A atriz e o cantor estão cada vez mais felizes e não têm qualquer problema em demonstrá-lo publicamente. Desta vez, de passagem pela cidade do norte o casal parou para namorar em frente à ponte D. Luís I. View this post on Instagram 💌 . . . #fromportowithlove A post shared by Marta Melro 🐾 (@martamelroblackbird) on Oct 13, 2019 at 12:13am PDT Durante o dia, Marta Melro e Paulo Vintém aproveitaram para “turistar” no Cais de Gaia, tal […]