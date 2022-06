Martha Louise, uma princesa alternativa a caminho do altar

Filha dos reis da Noruega está noiva de Durek Verrett, que conheceu através de Gwyneth Paltrow. Na próxima sexta-feira é apresentado à monarquia europeia.

Foi no passado dia 7 que a Casa Real da Noruega anunciou o noivado da princesa Martha Louise, filha mais velha dos reis Harald e Sonia, com Durek Verrett, pouco mais de três anos depois de a relação ser assumida. Descrita como "alternativa", à semelhança de outras representantes da monarquia europeia, e vista mesmo como ave rara na realeza, a também empresária na área das terapias alternativas chegou ao guia espiritual americano através da atriz Gwyneth Paltrow.

A paixão não tardou, confirmando que finais em que as princesas só se casam com príncipes estão reservados à ficção. Martha Louise já o tinha mostrado quando foi casada durante 15 anos com Ari Behn, um escritor que trabalhava como motorista de empilhadora quando se conheceram. Da união nasceram Maud, de 19 anos, Leah, de 17, e Emma, de 13, que parecem relacionar-me bem com o futuro padrasto, depois de sofrerem com a morte do pai, de quem a princesa já se tinha divorciado.

"Usaremos o nosso poder para ajudar as pessoas a criar um mundo baseado no amor e na aceitação. Mudaremos o mundo através do nosso amor", partilhou Durek Verrett depois de pedir Martha em casamento.

Amor vence racismo

Ao longo do romance, o casal lidou com o preconceito e ameaças racistas, que a princesa denunciou. Com o noivado, os dois receberam novas ameaças de morte e Durek não tem dúvidas que "é porque não querem um homem negro na família real, porque isso nunca aconteceu nas casas reais europeias". Acrescentou: "Em segundo lugar, a Martha é mulher. É diferente quando um homem escolhe uma mulher de cor, porque é um homem. Mas uma princesa escolher um homem negro nunca aconteceu, pelo que é difícil para as pessoas gerirem isso". Como analogia, comparou a vida real com a série da Netflix que retrata a alta sociedade de Inglaterra no início do século XIX, na qual parte dos elementos, incluindo a própria rainha, são negros: "Não querem os Bridgerton. Querem vê-los na televisão mas não querem os verdadeiros, que somos nós, pelo que se zangam muito e dizem coisas horríveis".

O amor entre eles tem superado as contrariedades e, na próxima sexta-feira, Martha Louise, que é quarta na linha à sucessão ao trono da Noruega, terá oportunidade de apresentar o noivo a membros de outras casas reais na festa do 18.° aniversário da sobrinha Ingrid Alexandra, a filha mais velha do príncipe herdeiro, Haakon. O evento foi adiado em janeiro por causa da pandemia e reunirá, em Oslo, figuras como o rei Felipe de Espanha, padrinho da aniversariante; Federico e Mary da Dinamarca; Victoria e Daniel da Suécia, mais os seus filhos, Estelle e Oscar; Guilherme e Máxima da Holanda, acompanhados pela filha Amalia, a herdeira ao reino dos Países Baixos; entre muitos outros.