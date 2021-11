"MasterChef Portugal". O que andam a fazer os anteriores vencedores

Sara Oliveira Hoje às 15:29 Facebook

Uma nova edição do programa de talentos de culinária estreia hoje na RTP1.

Há dez anos, a primeira edição do "MasterChef Portugal" foi para o ar na RTP1. Seguiram-se mais três temporadas na TVI. Hoje, o formato volta a ser emitido, com novos concorrentes, novamente na estação pública. Sem apresentador, os chefes e os jurados Vítor Sobral, Marlene Vieira e Óscar Gonçalves terão papel igual na avaliação dos participantes e na condução de cada emissão.

Todas as semanas, aspirantes a cozinheiros vão enfrentar desafios em estúdio ou em lugares emblemáticos do país. O objetivo é chegar à final e ganhar o prémio que Lígia Santos conquistou em 2011. Ela foi "a primeira MasterChef Portugal". À conta do sucesso no formato, na altura conduzido por Sílvia Alberto, trocou a engenharia civil pela cozinha. Em 2015, inaugurou um espaço de turismo rural em Arcos de Valdevez. Tal como aconteceu nas edições que se sucederam à sua vitória, ninguém lhe ligou do programa. "Não recebi convite para nada", diz, mas está disponível.

Rúben Silva é o vencedor mais recente, de 2019 Foto: Direitos reservados

Rúben Silva foi o último a ganhar o talent show. Foi em 2019, na TVI, e foi apresentado por Manuel Luís Goucha. Voltou a concorrer, porque aquela experiência deu ânimo à sua carreira. Atualmente, divide-se entre "a formação na Escola Profissional de Esposende e na Escola de Turismo e Hotelaria de Viana do Castelo", os serviços como chef privado - "Vou a casa das pessoas", diz -, a elaboração de cartas e a consultoria. Lançou também uma marca de molhos chamada Rufia.

Manuel André Fernandes alcançou a vitória em 2015 Foto: Direitos reservados

Manuel André Fernandes venceu o programa em 2015 e assume que isso significou uma viragem profissional. "O prémio foi estudar um ano na "Le Cordon Bleu", em Madrid. Deu-me muita experiência e conhecimento técnico e operacional como ser cozinheiro. Foi uma grande porta que se abriu", recorda. Com vários cursos, trabalhava como arquiteto, mas embrenhou-se na restauração com visão empresarial. Abriu o restaurante Rua, em Lisboa, e agora é diretor criativo do grupo hoteleiro Aethos. "Sempre atraído pela televisão", ainda tem um programa, "So far, so food", na nova plataforma de streaming "Meel", onde mostra pratos de todo o Mundo. Também é presença assídua no Instagram.

Rita Elói Neto chegou à galeria de vencedores em 2014 Foto: Direitos reservados

Rita Elói Neto venceu a primeira edição do programa na TVI. Conquistou o passaporte para estudar numa escola de alta cozinha na capital espanhola. Agarrou no avental e nunca mais o largou. A arquitetura ficou para trás. Depois de ter trabalhado na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, com o chef Rui Paula, abriu um restaurante em Setúbal com a irmã. Depois, voltou a mudar. "Mudei-me de armas e bagagens para o Algarve. Estive um ano e tal num restaurante e depois fui para o Vila Vita, mas ainda não era aquilo que queria. Estou perto de concretizar um sonho antigo, que é um Food truck", revela. "Cozinheira do Mundo", não tem dúvidas de que, "mais do que um programa de televisão, o "MasterChef" deu um futuro" a todos os que por lá já passaram.