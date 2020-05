JN Hoje às 12:02 Facebook

O ator Matt Damon revelou que a filha mais velha foi infetada pelo novo coronavírus em Nova Iorque, EUA, enquanto a família estava em isolamento na Irlanda, durante uma chamada de surpresa numa rádio local.

A história foi contada num programa de rádio de uma estação irlandesa que tentava há semanas gravar uma entrevista com o ator, que tinha viajado até Dalkey, perto de Dublin, para as gravações do filme "The Last Duel", do realizador Ridley Scott.

De surpresa, a estrela de Hollywood juntou-se à emissão radiofónica, também transmitida em vídeo, da SPIN 1038.

O ator revelou que acompanhou o estado de saúde da filha mais velha da mulher, Luciana Barroso, à distância.

"A nossa filha mais velha está na faculdade. Obviamente, a faculdade foi encerrada, mas ela está na cidade de Nova Iorque. Ela teve covid logo no início, juntamente com os colegas de quarto", contou.

O intérprete da saga "Jason Bourne" ficou retido na Irlanda quando as fronteiras foram encerradas, juntamente com a mulher e três filhas: Isabella, de 13 anos, Gia, de 12, e Stella, de nove.

Sobre a filha AlexIA que testou positivo para o novo coronavírus garante que tudo está bem e que a família se vai reunir no "final do mês".