Matthew McConaughey e Woody Harrelson suspeitam que são irmãos e ponderam teste

Os atores de Hollywood Matthew McConaughey e Woody Harrelson suspeitam que possam ter o mesmo pai biológico.

Foi Matthew McConaughey, de 53 anos, que surpreendeu todos ao dizer, num podcast, que ele e o seu colega e amigo de anos Woody Harrelson, de 61, estão a considerar fazer um teste de ADN, por suspeitarem que podem ser irmãos biológicos pela parte do pai.

Falando no podcast "Let's Talk Off Camera", da apresentadora e atriz Kelly Ripa, McConaughey revelou que os dois atores suspeitam que a mãe do protagonista de "O Clube de Dallas" (2013) e "Interestelar" (2014) possa ter tido um envolvimento íntimo com o pai de Harrelson, anos antes de McConaughey nascer.

"Onde eu começo e onde ele termina, e onde ele começa e eu termino, sempre foi uma linha obscura. E isso faz parte da nossa amizade. Os meus filhos chamam-no de tio Woody. Os filhos dele chamam-me de tio Matthew. Se vires fotos nossas... A minha família pensa que muitas fotos dele são minhas, a família dele acha que muitas fotos minhas são dele", partilhou McConaughey.

As estrelas da série policial "True Detective" (2014) estavam na Grécia, há alguns anos, "sentados a conversar" sobre as suas famílias e a proximidade que têm, quando a mãe de McConaughey soltou a frase "Woody, eu conheci o teu pai". "Ambos percebemos as reticências que a minha mãe deixou no ar. Foi um 'conhecia' carregado de peso", contou o ator.

Foi esse comentário que motivou ambos a investigar as suas histórias familiares. "Tentámos desvendar o que é que esse 'conhecia' significava e fizemos algumas contas. Descobrimos que o pai do Harrelson [que foi condenado a penas de prisão por assalto armado e homicídio] estava em liberdade condicional ao mesmo tempo que a minha mãe e o meu pai estavam no seu segundo divórcio. Depois, há possíveis recibos e lugares no oeste do Texas onde pode ter havido um encontro e onde se pode ter dado esse tal 'conhecer'", disse ainda.

Com receio do teste de ADN

Apesar das suspeitas, McConaughey tem receio em fazer um teste de ADN, por temer descobrir que o homem que sempre considerou seu pai não o seja biologicamente. "É um pouco mais fácil para o Woody dizer: 'vamos, vamos fazer'. É um pouco mais difícil para mim, estaria a arriscar e dizer: 'espera aí, o meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos a acreditar nisso?' Tenho um pouco mais em risco", disse.

Curioso é que os dois atores estejam prestes a dar vida a personagens da série "Brother From Another Mother" (Irmão de outra mãe), na Apple TV+.