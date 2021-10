Sem visitas oficiais: médicos recomendam duas semanas de descanso a Isabel II

JN Hoje às 18:22 Facebook

Uma semana depois de ter passado a noite no hospital a fazer exames, nova recomendação médica: a rainha Isabel II terá de aliviar a agenda oficial e descansar nas duas próximas semanas.

O Palácio de de Buckingham informou, esta sexta-feira, que Isabel II, de 95 anos, terá de ficar em repouso, estando autorizada a realizar apenas tarefas leves, de escritório.

"Os médicos aconselharam-na a descansar pelo menos nas próximas duas semanas. Pode continuar a realizar tarefas leves durante esse período, incluindo algumas audiências virtuais, mas sem visitas oficiais", explicou, em comunicado.

Na semana passada, a Rainha já tinha cancelado uma viagem à Irlanda do Norte, por aconselhamento médico, tendo regressado às audiências virtuais (com os embaixadores da Coreia do Sul e da Suíça no Reino Unido) na passada terça-feira.

De acordo com a CNN, o internamento para a realização de exames não esteve associado a qualquer suspeita de covid-19, com Isabel II a voltar ao Castelo de Windsor no dia seguinte, "de bom humor".