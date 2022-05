JN/Agências Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Palácio de Buckingham revelou, esta sexta-feira, que só membros ativos da família real estarão presentes na varanda do palácio, durante a cerimónia que marca o início das celebrações do jubileu de platina da rainha.

Tendo em conta esta regra, para qual a presença do marido da princesa Ana e alguns netos e bisnetos serão exceção, Harry, Meghan e André não estarão presentes durante a cerimónia "trooping the colour", a 2 de junho, que tradicionalmente marca o aniversário do soberano inglês.