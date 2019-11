Meghan Markle acusa imprensa britânica de divulgar histórias falsas

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:43 Facebook

Meghan Markle acusou o jornal “Mail on Sunday” de iniciar uma campanha para a denegrir com histórias “completamente falsas” . De acordo com os novos detalhes do processo contra o Associated Newspapers, terão sido publicados artigos “falsos” sobre a duquesa de Sussex. Os advogados da mulher do príncipe Harry de Inglaterra alegam que o “Mail on Sunday” ocultou um excerto de uma carta privada escrita por Meghan para o pai, Thomas Markle, com o objetivo de a retratar “de forma negativa”. O grupo de comunicação social foi também acusado de divulgar informações “falsas” sobre as remodelações da residência dos duques […]