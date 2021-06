Meghan Markle dá entrevista em homenagem a príncipe Harry

Sara Oliveira Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas semanas depois de ser mãe pela segunda vez, ex- atriz falou do marido a propósito do seu livro, "The bench", que está no top dos mais vendidos de "The New York Times".

Sem alimentar polémicas relacionadas com a família britânica e focada no livro infantil "The bench" que lançou quatro dias depois do nascimento da filha, Lilibet Diana, Meghan Markle protagonizou o último episódio do podcast "NPR Weekend", na rádio pública americana. Numa conversa com a jornalista Samantha Balaban, realizada pouco depois de ser mãe pela segunda vez, a mulher do príncipe Harry teve um discurso muito diferente daquele que marcou a entrevista com Oprah Winfrey que, em março, deu muito que falar.

A obra que escreveu, e que acabou de atingir o top dos mais vendidos de "The New York Times" - deu o mote à intervenção, com Meghan a revelar mais detalhes sobre o seu conteúdo. A duquesa de Sussex recordou que a aventura literária começou há dois anos, depois de oferecer a Harry, no Dia do Pai (que se celebrou ontem nos Estados Unidos), um banco ("bench", em inglês) para ele partilhar momentos com o filho mais velho, Archie. Nele, colocou uma placa com a frase: "Este é o teu banco, onde a vida começa, para ti e para o nosso filho, para a nossa família".

Pai e filho foram a inspiração de Meghan Markle que, no último ano, diz ter percebido que "muito acontece nos momentos mais tranquilos. E nesses momentos, a observá-los da janela, vi o meu marido a fazer coisas como brincar com o filho. Essas experiências de vida, que observei, são as influências que coloquei neste poema". Depois veio o livro, que resume como "uma história de amor que transcende a história" da sua família. Nele é possível encontrar algumas referências a princesa Diana, a sogra que não conheceu, em ilustrações onde se destacam miosótis, que eram as suas flores preferidas e, curiosamente, também as da autora. Mas "há muitos segredinhos no livro. Muito para as pessoas pesquisarem", afirmou a ex-atriz.

Mais longe da realeza

No dia em que Meghan Markle voltou a fazer-se ouvir, o jornal britânico "Daily Mail" somou mais um capítulo à relação do príncipe Carlos com o filho Harry e, consequentemente, com o neto Archie. A publicação adiantou que o mais que possível sucessor da rainha Isabel II tenciona mudar algumas das regras da monarquia ao tornar-se rei, incluindo a determinação dos netos poderem ganhar o título de príncipe ou princesa. E que deixará o filho dos duques de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de fora da lista. Atualmente, o menino, de dois anos, ocupa o sétimo lugar na linha de sucessão do trono britânico, seguindo-se a irmã, Lilibet Diana, que nasceu a 4 de junho.