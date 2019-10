Meghan Markle desentendeu-se com a rainha Isabel II na véspera do casamento real

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Meghan Markle e a rainha Isabel II tiveram um alegado desentendimento durante as vésperas da cerimónia do casamento real. A mulher do príncipe Harry de Inglaterra exigiu ter uma opção de refeição macrobiótica no casamento para os amigos de Hollywood que seguem o regime alimentar. No entanto, quando a duquesa de Sussex achou ter saboreado ovo ficou muito chateada, de acordo com Katie Nicholl, especialista em realeza e correspondente da “Vanity Fair”. “Meghan ficou muito perturbada quando achou que tinha sentido o sabor de ovo num prato, quando lhe foi dito que a receita não tinha ovos, e disse: ‘não, […]