Meghan Markle emociona-se ao falar sobre exposição mediática na maternidade

Meghan Markle comoveu-se, durante o documentário “Harry & Meghan: An African Journey”, da ITV News, ao falar do impacto que os meios de comunicação durante a maternidade. A duquesa de Sussex revelou que está a ser difícil lidar com a pressão de estar casada com um membro da família real inglesa, sobretudo desde que ficou grávida. “Qualquer mulher, especialmente quando está grávida, é vulnerável, por isso tornou-se bastante desafiante. E depois, quando temos um recém-nascido, sabe. Especialmente enquanto mulher, é demasiado. Porque se adiciona isto ao facto de estar apenas a tentar ser mãe ou uma recém-casada”, afirmou. “Obrigada por […]