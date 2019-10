Meghan Markle preocupada com segurança de Harry e Archie

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:36 Facebook

Meghan Markle está preocupada com a segurança do príncipe Harry de Inglaterra e do filho de ambos, Archie. Quem o diz é o seu amigo Daniel Martin. A relação dos duques de Sussex não tem sido a melhor com a Impresa britânica. Recorde-se que Harry emitiu um comunicado a defender a sua mulher e o casal colocou em tribunal alguns meios por invadirem a sua privacidade. Agora, com a divulgação de um documentário no qual Meghan falou sobre o assunto, há quem olhe para a duquesa com outros olhos. Em declarações ao programa “CBS This Morning”, Daniel Martin, amigo da […]