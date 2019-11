Meghan Markle quer ser respeitada pelas pessoas

NTV Hoje às 16:20, atualizado às 16:54 Facebook

A mulher do príncipe Harry de Inglaterra, Meghan, falou abertamente sobre o seu objetivo enquanto duquesa de Sussex. A ex-atriz não costuma dar entrevistas regularmente. No entanto, Meghan abriu uma excepção ao jornal “The Telegraph”, no qual disse que não queria que as pessoas gostassem de si, mas que as respeitassem. Ainda à mesma publicação, a mulher do príncipe Harry conversou sobre o trabalho que tem estado a desenvolver na Luminary Bakery, projeto que ajuda mulheres à procura de emprego. “Uma das coisas que percebi desde que cheguei aqui é que as pessoas têm uma expectativa quando vou a algum […]