Meghan Markle usa anéis dedicados à proteção de animais em vias de extinção

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Meghan Markle surgiu com dois novos anéis de ouro que apoiam a proteção de animais em vias de extinção. A duquesa de Sussex usou os acessórios da marca Vargas Goteo porque no ato de compra destes anéis os lucros são doados diretamente a instituições de conservação ambiental, que trabalham sobretudo na proteção de animais em vias de extinção. “Ver o meu trabalho por aí e com uma mulher tão notável é realmente um sonho tornado realidade”, afirmou Alex Prijic Smith, criador dos acessórios, à revista norte-americana “People”. Fundada em 2010, a marca Varga Goteo é uma linha de joias de […]