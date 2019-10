Meghan Markle utiliza vestido idêntico da de Princesa Diana

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Meghan Markle usou, esta terça-feira, um vestido roxo idêntico ao utilizado pela princesa Diana, em 1996, no Field Museum, em Chicago, nos Estados Unidos. A mulher do príncipe Harry de Inglaterra esteve no One Young World Summit, no Royal Albert Hall, em Londres, Inglaterra, que recebe jovens provenientes de 190 países com o objetivo de criar soluções para diversas questões mundiais. Para assistir ao evento, a duquesa de Sussex escolheu um vestido da Aritzia, que custa 124 euros. Rapidamente, a Imprensa começou a comparar este “look” com o de Diana em 1996 e a apelidar este gesto de homenagem à […]