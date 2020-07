Mel Gibson infetado com a covid-19 e tratado com Remdesivir

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 10:58 Facebook

O ator Mel Gibson esteve infetado com a covid-19, tendo contraído o vírus em abril. Esteve uma semana num hospital de Los Angeles, EUA, em tratamento, no qual foi administrado com o Remdesivir.

"Ele testou positivo em abril e passou uma semana no hospital. Já testou negativo várias vezes desde então, assim como testou positivo para os anti-corpos", referiu o agente de Gibson ao "The Daily Telegraph" de Austrália.

O Remdesivir é, atualmente, o único medicamento a ser recomendado pela União Europeia, revelando-se eficaz contra a covid-19.

Em junho, os EUA compraram praticamente toda a produção mundial do Remdesivir, cerca de 500 mil doses para os próximos três meses.