Melinda Gates doa mais de 900 milhões de euros para promover igualdade de género

Melinda Gates anunciou um investimento de milhões de euros para promover a igualdade de género e a expansão do poder e da influência das mulheres nos Estados Unidos (EUA). A co-fundadora da Fundação Bill & Melinda Gates garantiu, esta quarta-feira, um investimento de mil milhões de dólares, cerca de 912 milhões de euros, para promover a igualdade de género em empresas. Num artigo de opinião publicado na revista “Time”, a mulher do presidente da Microsoft destacou a existência de um maior número de homens à frente das 500 maiores corporações do mundo do que mulheres e repreende o facto de […]