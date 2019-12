Sara Oliveira Hoje às 11:01 Facebook

O ano de 2019 seguiu a tendência do antecessor, marcando o nascimento de muitos bebés, que à boleia da fama dos pais cedo começaram a ser falados.

Filhos únicos ou não, vieram aumentar a alegria de atores, apresentadores e até da realeza, que também deu o seu contributo para a natalidade no Mundo. Babados, os papás não resistiram e, ao longo dos últimos meses, foram partilhando as gracinhas dos mais pequenos nas redes sociais. Afinal, são as estrelas maiores nas sua vidas!