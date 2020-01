Merche Romero: "Continuo a sentir-me injustiçada"

Sara Oliveira Hoje às 13:04 Facebook

Afastada do pequeno ecrã, Merche Romero esteve na terça-feira no programa "A tarde é sua" na TVI, onde falou, pela primeira vez, dos motivos que a puseram fora da televisão e que meteram a anfitriã, Fátima Lopes, ao barulho.

"Quando voltaste, depois de teres o Filipe, mudaste de canal, e fizeram-me o convite para continuar a fazer o teu programa. Para mim, foi um choque. Sofria muito com as histórias do programa. Não me conseguia separar daquilo, as pessoas não têm noção... Eu levava muito a sério, eu vivia os programas dos outros e estava quase em depressão. Tive de dizer que não", recorda, admitindo que foi essa nega que a "tramou". E acrescentou: "Já me senti injustiçada. Continuo a sentir. Na televisão, também. Por ter sido afastada, por não ter podido dizer ao público o porquê, por não ter dado uma justificação".

Seguiram-se promessas que, segundo diz, não foram cumpridas e a DJ não esconde que tem saudades de estar em televisão. Recentemente, Merche participou no "roast" ao chef Ljubomir Stanisic que classificou de "uma comédia barata".