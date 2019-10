Mestres do Sabor reunidos em Lisboa para aniversário do chef José Avillez

NTV Hoje às 18:20, atualizado às 18:25 Facebook

Claude Troisgros, Kátia Barbosa e Leo Paixão viajaram até Portugal para celebrar o 40.º aniversário de José Avillez. O quarteto de chefs participa no programa “Mestre do Sabor”, exibido aos domingos, às 18h40, na Globo. Esta quinta-feira foi dia de festa para José Avillez que foi surpreendido com uma visita vinda diretamente do outro lado do Atlântico. O chef, que é detentor de duas estrelas Michelin, recebeu a visita dos chefs Claude Troisgros, Kátia Barbosa e Leo Paixão, que viajaram do Brasil para festejar o aniversário do amigo e colega de programa. View this post on Instagram Parabens @joseavillez ! […]