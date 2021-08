M.I.A agradece às "pessoas amorosas" que a ajudaram em Portugal

Ana Matos Hoje às 13:27 Facebook

A cantora M.I.A. partilhou um vídeo no Instagram, no qual agradece às pessoas que lhe oferecem ajuda quando a artista sofreu um percalço na estrada.

Na publicação, a autora de "Paper Planes" escreveu "Obrigada às pessoas amorosas que me ajudaram em Portugal, sem fazerem ideia de quem eu era". Além disso, a britânica deixou um recado a Kanye West A mensagem despertou a curiosidade de muitos seguidores.

A artista britânica, de 46 anos, é a autora de músicas, como "Paper Planes" ou "Galang". M.I.A. iniciou a sua carreira em 2000, como artista plástica, designer e cineasta. Foi apenas em 2002 que começou o seu percurso na indústria musical.

No total, a cantora conta com seis discos gravados, um deles lançado no primeiro trimestre de 2021.