Mia Golob, a musa do sportinguista Sporar

O mercado de inverno voltou a mexer com o futebol, com saídas de jogadores para o estrangeiro, mas também entrada de novos craques para o futebol nacional. E, com eles, vieram as mulheres e namoradas, como é o caso de Mia Golob, de 20 anos, a companheira do reforço do Sporting Andraz Sporar, de 25 anos. A jovem não viajou logo com o futebolista esloveno para Lisboa, mas não tardou a "voar" para Portugal, como fez questão de mostrar nas redes sociais.

Os dois conheceram-se em finais 2016 através do Instagram, onde Mia reúne atualmente quase 38 mil seguidores. "Conversámos, tomámos um café antes de ele partir para a Suíça e depois cortamos o contacto", recordou Mia, numa entrevista que deu a uma publicação da Eslovénia, de onde também é natural, acrescentando que ficou rendida à "modéstia e simplicidade" de Sporar.

Dois meses depois retomaram a ligação e o namoro pegou de estaca, mesmo estando separados por uma distância de quase mil quilómetros, pois o atleta jogava no Basileia. Nessa altura, eram muitas as viagens para surpreender Andraz em terras helvéticas. "Confiarem um no outro" era, segundo Mia, o segredo para a estabilidade da relação que tem já três anos.

Nas imagens que partilha no Instagram, Mia exibe-se em poses de modelo que deixam perceber a sua excelente forma física e que protagoniza algumas produções publicitárias.