Michael, Patrícia, André: os gémeos dos famosos

Atores e músicos partilham cumplicidades com irmãos. Mesmo quando as parecenças não os denunciam.

Com carreiras de sucesso, muitos famosos cresceram a dividir o protagonismo com irmãos gémeos e o público nem sabe. A maioria manteve-se no anonimato ou, pelo menos, longe do par com quem nasceu, e muitas vezes sem haver parecenças que os associem. Vale o apelido, quando o mantêm.

Começando por exemplos internacionais, temos Hunter Johansson, que partilhou a barriga com a atriz Scarlett Johansson e também tentou a sorte na representação, quando participou no filme "Manny & Lo". Voluntário na campanha de reeleição de Barack Obama, Hunter trabalha agora como modelo, a par de projetos humanitários.

Hunter e Scarlett Johansson Foto: Direitos reservados

Muito diferente do ator Ashton Kutcher é o mano Michael, diagnosticado com paralisia cerebral em criança. Aos 13 anos foi submetido a um transplante de coração, depois de Ashton ponderar o suicídio para lhe doar o órgão. Salvaram-se os dois e Michael tornou-se palestrante motivacional.

Michael e Ashton Kutcher Foto: Direitos reservados

A brincar, por também serem distintos, Vin Diesel diz que o produtor e editor de filmes Paul Vincent, o seu gémeo, é parecido com o falecido Paul Walker. Na verdade, eles são os pares menos semelhantes entre os mais mediáticos.

"Que sorte tive de ter nascido com a minha melhor amiga", escreveu Gisele Bündchen o ano passado, quando ela e a irmã Patricia celebraram o 40.° aniversário. São gémeas falsas, mas enquanto uma se afirmou na moda, a outra tornou-se a sua agente, estendendo a cumplicidade à vida profissional.

Sérgio e Marco Delgado Foto: Direitos reservados

Por cá, o ator Pedro Carvalho é quase a cópia do gémeo Filipe, que descreve como "mais racional" e menos emotivo. Muito semelhantes fisicamente são ainda o ator Marco Delgado e o ator/DJ Sérgio Delgado, tal como são Inês e Joana Aguiar, que há boleia disso ganharam espaço na ficção nacional, já que a segunda (que podemos ver na novela da SIC "Amor, amor") se estreou a substituir a irmã quando esta teve apendicite.

Joana e Inês Aguiar Foto: Direitos reservados

"Há 31 anos juntos", Diogo Piçarra tem em André um dos maiores fãs, partilhando não só os sucessos, como os momentos menos bons, como aquele em que o músico desistiu do Festival RTP da Canção após suspeita de plágio. "Acabaram com o som", atirou André, assumindo as dores de Diogo, mesmo que os traços não suscitem confusão e tenham seguido caminhos em separado.