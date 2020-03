Mickael Carreira e Laura Figueiredo celebram aniversário da filha

Sara Oliveira Hoje às 17:58 Facebook

Com poucos convidados e com decoração improvisada. Foi assim que o cantor Mickael Carreira e a namorada, Laura Figueiredo, festejaram este domingo o 3.° aniversário da filha, Beatriz.

Ainda antes da pandemia, Mickael Carreira e Laura Figueiredo tinham planeado uma festa temática para mimar Beatriz e até contratado uma empresa especializada, mas tudo foi anulado, respeitando o isolamento social a que estamos obrigados.

Nas redes sociais, a antiga apresentadora mostrou como foi celebrado o terceiro aniversário de Beatriz, na presença de poucas pessoas e decoração improvisada. Amigos e familiares ausentes participaram através de videochamada. Afinal, "foi diferente, mas arranjamos sempre maneira de estarmos todos juntos", sublinhou Mickael Carreira.

Horas antes, Laura assinalou a data com uma longa declaração de amor à sua "bebé cor de rosa". No dia em que soubemos que seria o seu dia, senti-me pequenina num misto de emoções em que se por um lado não via a hora de a ter nos braços", recordou.

E, "hoje, passados três anos, sinto-me novamente pequenina perante tudo que vivemos neste momento e com a incerteza do que aí vem... Mas com ainda mais certezas de que a irei proteger para sempre, certeza de que é uma criança muito feliz e amada por todos que a rodeiam, este ano festejamos a vida o amor a saúde e a esperança! No próximo estaremos todos juntos", concluiu a namorada de Mickael Carreira, prometendo uma festa em grande quando a Covid-19 já não for ameaça.