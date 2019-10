Miguel Costa envia mensagem ao “mano do coração” Pedro Fernandes

NTV Hoje às 15:40, atualizado às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Costa declarou-se, esta quarta-feira, a um dos seus melhores amigos e “mano do coração” Pedro Fernandes, que assinala mais um aniversário. O ator da SIC, que integra o elenco da novela “Alma e Coração”, da SIC, utilizou o perfil de Instagram para celebrar publicamente o dia em que o apresentador da TVI completa mais um ano. “É o meu mano do coração e das pessoas com quem posso sempre contar, der por onde der. E que pode contar sempre comigo. Parabéns, meu irmão!” escreveu Miguel Costa na legenda. https://www.instagram.com/p/B3rWD3JJDzC/ Além do ator do terceiro canal, a apresentadora da RTP […]