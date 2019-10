Miguel Falabella passa aniversário internado no hospital

NTV Hoje às 12:34, atualizado às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Falabella completou 63 anos esta quinta-feira. Contudo, o dia foi passado internado no hospital devido a uma bactéria que se instalou numa das pernas. O mediático ator brasileiro fez questão de partilhar com o seus seguidores, no perfil de Instagram, o motivo pelo qual este ano o seu aniversário foi festejado numa unidade de saúde. “Não quis fazer essa publicação ontem, porque aniversários, eu acredito, devem ser dias felizes. E o meu foi, graças ao carinho de todos vocês. Infelizmente passei meu aniversário no hospital por causa de uma bactéria que resolveu entrar no meu sistema e transformou minha […]