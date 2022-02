Miguel Luz fala sobre saúde mental em palco

Sara Oliveira Hoje às 17:17 Facebook

Criativo anda em digressão pelo país com "Janela aberta", versão ao vivo do seu podcast. Este domingo atua em Coimbra

Aos 24 anos, Miguel Luz assume-se como um criativo em diversas formas de expressão artística, depois de se ter lançado no YouTube quando tinha apenas dez anos e num tempo em que ainda não se ouvia falar em influenciadores. Atualmente anda em digressão com o espetáculo "Janela aberta", na onda do que exibe no podcast homónimo. "O que faço é pensar em voz alta sobre temas que ache interessantes, histórias que me aconteceram e também a minha perspetiva sobre muita coisa. Também falo muito sobre saúde mental, a gestão dos pensamentos, o lidar com as emoções", resume. Este domingo atua no Conservatório de Música de Coimbra em dose dupla, seguindo-se Espinho (18), Lamego (20), Santarém (24) e Caldas da Rainha (26).

Longe vão os tempos em que Miguel Luz se estreou no YouTube inspirado pela série "iCarly", no canal Nickelodeon, na altura por brincadeira, sem imaginar que acabaria por tirar rendimentos disso a partir dos 14 anos. O hobby despertou a criatividade e acabou por se licenciar em Arte Multimédia, arriscando outra formas de expressão.

Falar publicamente sobre saúde mental é uma necessidade que surgiu quando o jovem mudou a forma de viver e de estar, "mais ou menos em 2016", quando chegou "a um ponto de exaustão": "Senti-me muito cansado, com muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, e comecei a aperceber-me das minhas emoções e a assustar-me também com isso. A melhor maneira, para mim, de lidar com isso foi a internet e agora o espectáculo, onde até falo de coisas mais pessoais, como a depressão da minha mãe, que é uma cena que nunca abordei no podcast".

"Uma reflexão ao vivo"

Em palco, Miguel oferece um misto de concerto e stand-up, falando "de temas sérios de forma leve, fazendo rir sem que seja esse o objetivo". "É uma reflexão ao vivo - como costumo fazer no podcast- em que também há uma interação com as pessoas. Também toco músicas do meu primeiro disco e singles novos do meu segundo álbum que está para sair."

Nesta tour inaugural, Miguel Luz junta todas as suas valências, entre elas, como já se percebeu, a música. Nessa área, o tema "Montanha russa" é a mais recente novidade, numa linha sem cariz humorístico e embalado num rock alternativo. Toca a fase mais complicada do artista, inclusive a instabilidade emocional.

Realizado com o percurso já trilhado, Miguel quer "criar mais discos, explorar outros estilos musicais e experimentar a representação", além de continuar a lançar estilo com a própria marca de roupa, a que deu nome de Nata, nascida para satisfazer o gosto pessoal antes de vingar como negócio.