Miguel Raposo: "Devíamos trabalhar menos e conviver mais no modo férias"

"Os dez mandamentos do verão" do ator Miguel Raposo.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

ver se não me esqueci da pasta de dentes.

2. É este ano que vou ler...

"Pensar depois no caminho", de Alberto Pimenta.

3. Se me ligarem do trabalho eu...

digo que a minha avó não deixa.

4. Jamais passaria férias com...

tanta gente, tanta gente que melhor será dizer que as passaria com quem é bom e ama tudo o que não lhe causa mágoa.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

viajar. Nem que seja às nossas belas ilhas.

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

tento ficar afastado. Também eu estarei sem máscara, se a distância o permitir. Nu e com máscara não consigo.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser...

Donny Hathaway. Já tem sido e vai continuar.

8. O que me irrita mais nas férias é...

o facto de serem a pausa do trabalho por norma. Devíamos trabalhar menos e conviver mais no modo "férias" a que estamos habituados.

9. Os amores de verão são...

maravilhosos. Sou pessoa de calor e lido mal com o frio, portanto os maiores amores saber-me-ão melhor ao sol.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

um verão que tenha amigos, família, música e boa comida. E, portanto, muito amor.