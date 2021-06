Miley Cyrus: "Às vezes, sinto-me forte e, outras vezes, mais fraca"

Sara Oliveira Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Apresentada como embaixadora mundial de uma marca de gelados, artista americana abriu o coração para falar de amor-próprio e aprendizagens.

Miley Cyrus mostrou-se ontem uma mulher segura e consciente das suas fragilidades e do mundo que a rodeia. Foi na apresentação virtual de uma nova campanha mundial da Magnum, "Miley in layers" ["Miley em camadas"], que a tem como embaixadora e a que o JN assistiu.

O evento mostrou uma Miley a falar sobre ele própria, sem capas. Vários anos passaram desde que se celebrizou como Hannah Montana no universo Disney, tornando-se uma estrela da pop, e as palavras provaram agora maturidade. Por isso, "ser verdadeira com o prazer é sentir-me plena e, ao fim do dia, saber que tentei e fiz o melhor. Sinto-me preenchida quando faço algo novo ou aterrorizante. Falhar é o ingrediente mais importante para ter sucesso porque, no dia seguinte, temos a oportunidade de tentar outra vez".

Aos 28 anos, Cyrus diz que aprendeu a lidar com os receios do quotidiano com autoconhecimento: "Aceitar cada parte do que sou e a experiência que estou a atravessar... Às vezes, sinto-me forte, e outras vezes mais fraca. Aprendi a não me julgar".

O estatuto de estrela faz com que muitos vejam a cantora como "superhumana" quando, como lembrou, é igual ao comum mortal. "As borboletas na barriga que sinto quando conheço alguém novo, quando tenho um primeiro encontro, são as mesmas que sinto quando vou atuar para 50 mil pessoas", exemplificou Miley. Fora dos palcos, a intérprete de sucessos como "Wrecking ball" gosta de estar na propriedade dos pais "a lavar os cavalos ou a jogar futebol ou basquetebol" com os irmãos. "Todos nós temos diferentes camadas. As experiências de vida dos que nos rodeiam também impacta a nossa e é importante procurarmos ver as dos outros para que as possamos compreender" rematou.

No trabalho publicitário agora lançado, Miley Cyrus colaborou com Vijat Mohindra, e a parceria com a marca de gelados estende-se a um concerto virtual com tecnologia imersiva de áudio 8D que poderá ser visto no YouTube a 10 de junho, a partir das 19.30 horas, no canal oficial da protagonista.