Miley Cyrus está internada

Miley Cyrus encontra-se hospitalizada desde terça-feira. O problema de saúde que levou ao internamento da cantora ainda não foi especificado. A artista norte-americana revelou nos InstaStories, ferramenta do Instagram, que está internada e, apesar de não ter adiantado o motivo que a levou ao hospital, os meios de comunicação internacionais afirmam tratar-se de uma amigdalite. Entre várias fotografias nas quais surge na cama da unidade de saúde, Miley Cyrus pediu “boas vibrações” para conseguir atuar no evento Gorillapalooza, organizado por Ellen DeGeneres. “Espero que os deuses do rock me deem uma injeção de fixeza e me ajudem a livrar-me disto”, […]