Miley Cyrus mostra novo “look”… mais curto do que o habitual

Miley Cyrus mudou novamente o visual, esta terça-feira, e revelou o resultado nas redes sociais. A cantora norte-americana mostrou o novo visual numa fotografia partilhada no Instagram, em que surge com o cabelo mais escadeado e curto do que o habitual. A mudança de “look” dividiu as opiniões, porém, a grande maioria dos internautas elogiou o visual. Recentemente, Miley Cyrus submeteu-se a uma cirurgia após ter-lhe sido diagnosticado um problema nas cordas vocais. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Miley Cyrus submete-se a cirurgia às cordas vocais