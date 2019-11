Miley Cyrus submete-se a cirurgia às cordas vocais

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 10:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Miley Cyrus submeteu-se a uma cirurgia após ter-lhe sido diagnosticado um problema nas cordas vocais. A cantora foi operada e terá de se manter em silêncio durante as próximas semanas de recuperação, de acordo com a revista People. Segundo a mesma publicação, o problema nas cordas vocais de Miley Cyrus existe há alguns anos mas apenas foi detetado pelos médicos na sequência de um internamento devido a uma amigdalite, em outubro. Apesar de ver-se obrigada a adiar os projetos músicas, fontes revelam que a artista regressa no início do próximo ano. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Miley Cyrus está internada