Minissérie “Segunda Dama” mostra as peripécias de duas irmãs gémeas

NTV Hoje às 17:20, atualizado às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Protagonizada por Heloísa Perissé, a trama começa a ser exibida no dia 8 de dezembro, às 20h, na Globo, em Portugal. Composta por nove episódios, a trama mistura romance com doses de humor, onde nada é o que parece ser. A história das gémeas que foram separadas na infância promete surpreender aqueles que julgam que todas as histórias sobre relações humanas e familiares já foram contadas. Dona de um apartamento num condomínio de luxo do Rio de Janeiro, Analu tem dinheiro, mas não tem felicidade. Casada com Paulo Hélio (Dan Stulbach), Analu sofre com as paranoias do marido, diagnosticado com […]