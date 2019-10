Minissérie sobre luta e a força das mulheres contra o abuso e a violência

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:20 Facebook

Antonio Calloni e Adriana Esteves integram o elenco da trama inédita que tem estreia marcada para o dia 25 de novembro, às 23h20, na Globo. Ícone da reprodução humana no Brasil, Roger Sadala (Antonio Calloni) conquista a confiança das pacientes com grande facilidade. Esta empatia inicial acaba por ser mais um elemento de confusão mental quando as mulheres são abusadas e violadas ainda sob o efeito de medicamentos ou anestesia. Inédita em Portugal, a minissérie “Assédio” traz a história da união de mulheres que formaram uma rede para denunciar uma sequência de abusos sexuais cometidos por um médico bem-sucedido e […]