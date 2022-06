Mishel Gerzig inspira as boas exibições do guarda-redes do Real Madrid

Thibaut Courtois namora modelo israelita há um ano. Após conquista na Liga dos Campeões, foi para

os braços da amada que o craque belga correu.

Na final da Liga dos Campeões, em Paris, Thibaut Courtois, de 30 anos, foi o herói na vitória do Real Madrid contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões. O guarda-redes dos merengues assinou uma irrepreensível exibição, com o apoio da namorada na bancada, além dos filhos, dos pais e dos pais da companheira.

"Noite histórica! Tão orgulhosa de ti, meu número 1! Campeões", declarou Mishel Gerzig, já com a taça por perto. A modelo israelita, de 25 anos, e o futebolista belga estão juntos desde julho do ano passado. Este é o primeiro relacionamento conhecido de Courtois depois de, em 2017, se ter separado de Marta Dominguez, quando esta estava grávida do segundo filho do casal.

A paixão nasceu após trocas de mensagens no Instagram - despertadas pelo cão da modelo, Mylos- e consumou-se quando Mishel viajou a trabalho até à capital espanhola.

No passado fim de semana, durante as celebrações, foi possível testemunhar ainda a forte ligação de Courtois aos herdeiros, Adriana e Nicolas, que a namorada descreveu antes, em entrevista a uma revista israelita, como "incríveis". Também falou da relação com o jogador e de como está apaixonada, revelando até que partilham alguns rituais judaicos. Thibaut também já se afirmou orgulhoso da amada.

Mishel Gerzig estreou-se na moda com apenas 13 anos, não tardando a participar nas semanas de moda de Milão e Miami. Três anos depois, assinou contrato com uma agência internacional, mas aos 18 cumpriu o serviço militar (obrigatório para toda a população no país natal), sem exceções para conseguir conciliar com a carreira de modelo. Nascida e criada junto ao mar, em Eilat, passou pela Força Naval e tirou o curso de oficial. Dois anos depois, despiu o uniforme e voltou à moda, para ajudar economicamente a família.

Até agora quase anónima em Espanha, a jovem passou a atrair as maiores atenções depois de Courtois ter corrido para os seus braços e a beijar no relvado do Stade de France, em Saint-Denis, Paris. Com os seus 1,78 metros e beleza, Mishel não deixou ninguém indiferente, sendo apontada como uma das responsáveis do sucesso daquele que foi apontado como o melhor em campo na final da Champions. Agora é o pilar na recuperação da lesão que o afasta da Liga das Nações.