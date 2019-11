“Miss hot legs”: Tina Turner completa 80 anos

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A “rainha do rock” Anna Mae Bullock, conhecida por Tina Turner, completa 80 anos, esta terça-feira. A cantora, compositora e dançarina que se despediu dos palcos e da música há dez anos, após mais de 50 anos de carreira, celebra oito décadas. Conhecida, mundialmente, por “miss hot legs” cresceu a cantar em coros de igreja até iniciar a carreira musical, quando era ainda adolescente, após ser descoberta pelo ex-marido, Ike Turner, com quem fez dupla. Uma relação que ficou marcada por diversos alegados abusos à cantora. No entanto, foi com a carreira a solo e o êxito “Private Dancer”, de […]