ModaLisboa marca regresso de Luís Buchinho aos desfiles

Semana de moda arranca amanhã. Sangue novo e consagrados numa edição com novidades

Depois das semanas de moda internacionais, chegou a hora de os holofotes apontarem a Portugal, onde arranca amanhã a 57.ª edição da ModaLisboa, com público na plateia. Até domingo, tudo acontecerá na Estufa Fria e no Capitólio, destacando-se o regresso oficial de Luís Buchinho ao certame e também aos desfiles, depois da ausência nas duas últimas estações.

"Muito contente" por estar de novo no calendário oficial do evento, cerca de um ano e meio depois de ter estado presente através do Portugal Fashion, o criador diz que "é como voltar a casa". "Sinto-me muito acarinhado e acho que é uma honra - que, neste momento, faz sentido- estar onde tudo começou há 30 anos."

Sem hipotecar o fator surpresa do dia da apresentação, marcado para sexta-feira à noite, Buchinho antecipa uma coleção "muito sensual, muito elegante", com referências ao que fez entre 2007/08 e 2012, com "peças feitas à medida, muito femininas". Afinal, como assume, "o último ano e meio, por causa da pandemia, tem sido de uma contenção extrema e acho que a cabeça de um criador precisa de um lado mais lúdico, de sonho, e esta coleção reflete isso".

Edição feita à medida

A par dos desfiles físicos, também haverá apresentações digitais "por opção dos designers", em mais uma edição feita à medida, "em função do que são as restrições relativas à covid-19", como explica a diretora, Eduarda Abbondanza: "Nunca poderíamos estar a fazer agora uma ModaLisboa que fosse aquilo que é o passado ou que já fosse definitivo para o futuro. Estamos a fazer um modelo que encaixa neste momento, que fazia sentido para nós neste momento."

Além de Luís Buchinho, Nuno Gama, Constança Entrudo, Carlos Gil, Ricardo Preto, Buzina, Gonçalo Peixoto, Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Cravo Studios, Béhen e Fora de Jogo são os outros protagonistas em cena. Em média, esperam-se entre 180 a 200 pessoas a assistir a cada passagem.

Para apreciar, há ainda as coleções dos dez participantes do Sangue Novo, concurso destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens designers em início de carreira.