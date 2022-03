ModaLisboa sem máscaras e com arrojo na passarela e na plateia

Sara Oliveira Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante quatro dias, o Hub Criativo do Beato recebeu desfiles, apresentações, conversas e famosos. "Metaphysical" lançou tendências e afirmou liberdade.

Dois anos depois, voltaram os abraços à ModaLisboa, que terminou no passado domingo no Hub Criativo da Beato, na frente ribeirinha da capital portuguesa. Durante os quatro dias do evento, as máscaras foram uma exceção. Poucos as exibiram a tapar os rostos e a atenção focou-se nas coleções dos designers e marcas, a par do estilo dos famosos que marcaram presença.

Duarte Brand, reuniu (e vestiu), na sexta-feira, muitas caras conhecidas na plateia, antes de Behén de Joana Duarte estrear a técnica de Arraiolos e bordados açorianos nas suas criações. Tudo em jeito de despedida, fruto das memórias da avó e de outras guerras, quando agora é o conflito na Ucrânia que marca a atualidade.

Quatro modelos vindas do país em conflito, através da Best Models, agarraram a oportunidade de continuar a trabalhar. Evelina, Rita, Yana e Dasha pisaram a passarela com o coração nas origens.

Balaclavas e romantismo

O terceiro dia juntou mais gente, até por ter no alinhamento nomes fortes da moda. As primeiras horas de sábado passado revelaram a elegância simplificada de Luís Buchinho, que se manifestou fiel "à estética do minimalista dos anos 90". Mais tarde, os fatos destacaram-se na passagem de Luís Carvalho que, na primeira fila, foi aplaudido por muitas caras conhecidas. Na passarela, Luís Borges celebrou 15 anos de carreira como manequim.

Ricardo Andrez cobriu as cabeças dos modelos com balaclavas, que remetem para uma tendência mundial mas também para ambientes bélicos, em contraste absoluto com o romantismo da Buzina, com referências ao guarda-roupa dos anos 1980 da princesa Diana. A jornada - que contemplou ainda as performances de Olha Notinha e Saskia Lenaerts - terminou em festa com a HIBU.

PUB

O ecletismo de Constança Entrudo, Nuno Gama, Carolina Machado, Carlos Gil, Gonçalo Peixoto, Valentim Quaresma e Dino Alves fechou no domingo e com chave de ouro a edição "Metaphysical" da ModaLisboa, lançando os dados para o Portugal Fashion, que arranca na próxima quarta-feira na Alfândega do Porto.