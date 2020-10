Modelo desaparecida há um ano nos EUA encontrada a viver na rua no Brasil

JN Hoje às 00:04 Facebook

Eloísa Pinto Fontes, de 26 anos, trocou o Brasil por Nova Iorque para vingar como modelo e estava desaparecida há um ano. Foi encontrada numa favela do Rio de Janeiro, desorientada e a morar na rua.

Junho de 2019. Eloísa Pinto Fontes foi dada como desaparecida em Nova Iorque, depois de estar vários dias incontactável. A última vez que foi vista foi na agência Marilyn, a trabalhar, na praça Union Square, em Manhattan. A jovem modelo teria dito a um colega que, a seguir, iria ao Consulado Brasileiro para tirar um passaporte novo, pois tinha sido assaltada e ficado sem documentos. Depois disso, nunca mais foi vista.

Eloísa Pinto Fontes estava desaparecida há um ano Foto: Twitter

Mais de um ano depois, a jovem de 26 anos foi encontrada a vaguear numa favela do Rio de Janeiro. Eloísa foi encontrada por agentes do Morro do Cantagalo, em Ipanema, na zona sul da cidade, "visivelmente desorientada", a "correr risco de vida" e a "morar na rua". Dado o estado psicológico, a modelo foi encaminhada para um centro psiquiátrico, onde permanece internada.

Eloísa sonhava com uma carreira internacional. Pouco antes de desaparecer, tinha assinado contratos com várias marcas como a Armani e Dolce & Gabbana.

Como e porque é que Eloísa foi encontrada a milhares quilómetros de Nova Iorque ainda ninguém sabe. Mas já não é a primeira vez que a brasileira desaparece. A primeira vez, os pais participaram o desaparecimento da filha, que acabou por aparecer quatro dias depois. Na altura, Eloísa estava a 140 quilómetros de casa e garantiu não "estar a correr qualquer tipo de perigo" e que preferia estar "longa da família", pois "só queriam dinheiro e não o bem-estar".

A jovem modelo tem oito irmãs e foi casada com o também modelo russo Andre Birleanu. Eloísa é mãe de uma menina com sete anos e o agora ex-marido deixou algumas acusações: "Ela abandonou a filha há seis anos. A Eloisa nunca usou drogas perto de mim, mas era extremamente explosiva e rebelde. Nem a família dela, nem eu, nem ninguém pode falar com ela. Ela tinha um namorado e, quando ela estava com ele, usava drogas", afirmou.