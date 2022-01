Modelo portuguesa Luisinha Barosa Oliveira conquista piloto de Fórmula 1

Sara Oliveira Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Modelo Luisinha Barosa Oliveira namora com o britânico Lando Norris. Relação foi assumida pelo desportista da McLaren, em pleno deserto do Dubai.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lando Norris (@landonorris)

Com 101 mil seguidores no Instagram, Luisinha Barosa Oliveira está entre as influenciadoras portuguesas em destaque na atualidade, ainda mais agora que se sabe que namora com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris. A relação foi assumida terça-feira, pelo "às do volante" da equipa McLaren. "Meu raio de sol", escreveu o britânico na legenda de uma imagem em que se mostra a beijar a modelo portuguesa. "É oficial", reagiu o também piloto (da Scuderia Ferrari) Carlos Sainz, deixando perceber que o romance já era sabido nos bastidores da F1.

Luisinha é irmã da atriz Beatriz Barosa, que vemos atualmente no papel de Ana Carolina na novela da "Festa é festa". Natural de Matosinhos, a jovem, de 22 anos, já conquistou o próprio palco à boleia da carreira na moda, sendo agenciada pela Central Models.

Nas redes sociais, são muitas as partilhas de Luisinha Barosa Oliveira, mas ainda nenhuma a relacionou a Lando Norris, também de 22 anos. Aliás, se não tivesse sido o piloto a assumir, o relacionamento continuaria no segredos dos deuses. O casal entrou em 2022, com amigos, no Dubai, e foi no deserto daquele emirado que o desportista se declarou. Luisinha publicou histórias no mesmo local, sem nunca mostrar o namorado. O emoji em formato de coração foi o único pormenor que se destacou.

A 17 de dezembro, o casal já tinha coincidido imagens, na altura tiradas no parque "Winter Wonderland", no Hyde Park, em Londres, se bem que sem qualquer registo a dois. Mas o cenário e os bonecos de peluche eram os mesmos, comprometendo-os, mesmo que na altura ninguém o tenha percebido. Agora já não há segredos e, no Instagram, os fãs de Lando Norris vibram com a novidade.