Modelos e atrizes portuguesas representam nova marca de luxo de Luís Borges

NTV Hoje às 10:59, atualizado às 11:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias modelos e atrizes portuguesas foram o rosto do lançamento da B488, a marca de luxo de Luís Borges apresentada esta quinta-feira. Rita Pereira, Kelly Bailey, Ana Sofia Martins, Raquel Strada, Isilda Moreira e Maria Miguel invadiram o Instagram com fotografias em que se mostram despidas a usar alguns dos novos acessórios da marca do modelo internacional português. View this post on Instagram É com imenso orgulho que vos digo que o meu querido @luisborgesoficial concretizou um sonho, fazer a sua própria marca. Só para avisar que quero a colecção toda!!! Está incrível!!! Aqui vai, percam a cabeça com esta […]