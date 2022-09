Modtíssimo Salão têxtil está maior e tem protagonistas de todo o mundo

Sara Oliveira Hoje às 19:44 Facebook

A celebrar três décadas de existência, cumpre a 60.ª edição, com assumida "attitude", entre esta terça-feira e quarta na Exponor (Matosinhos). Como anfitrião, Manuel Serrão aponta o regresso dos clientes asiáticos e norte-americanos.

"60 edições, a mesma atitude!". É com este slogan e o título "Attitude" que o Modtíssimo acontece, entre hoje e amanhã, na Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos. Depois do sucesso alcançado em fevereiro, ainda sob a sombra da covid e máscaras no rosto, regressa num espaço maior.

Agora, sem restrições, o número de expositores foi superado, ditando a mudança para "o maior pavilhão, com mais de 350 coleções e 240 stands reunidos num espaço de 9500 m2", destaca Manuel Serrão, diretor-geral da Associação Seletiva Moda, que é a organizadora do mais antigo salão têxtil da Península Ibérica.

A celebrar 30 anos de atividade, o Modtíssimo acolhe os Países Baixos como nação convidada. "Não só está aqui com muita presença, como tem quase 50 compradores confirmados, fruto do trabalho da embaixada neerlandesa em Lisboa, das delegações da AICEP em conjunto e também da AEP", acrescenta o anfitrião. Na ótica do consumidor, Áustria, Alemanha e Espanha são os mais representados.

A par do caráter profissional, o certame marca o reencontro de quem se conheceu no universo da moda e se tornou amigo. Para alguns é o regresso após dois anos de ausências, por causa da pandemia, como revela Serrão: "Vêm outra vez do Japão e dos EUA, o que não aconteceu nas últimas quatro vezes".

Inovação e sustentabilidade misturam-se com o espírito de resiliência dos empresários, o que se traduz em novos expositores -portugueses e estrangeiros - ao lado de repetentes, determinados em contrariar as dificuldades atuais com a conquista de novos mercados. Em paralelo, nos dois palcos montados, serão anunciadas tendências e realizar-se-ão conferências sobre temas como o metaverso ou o sistema de identificação de cores para daltónicos (ColorADD) no setor têxtil.

Entre os participantes, a Valérius 360 apresenta a coleção outono-inverno 2023/24 baseada num modelo circular em toda a cadeia têxtil do vestuário, em parceria com a Conscious Fabric Makers (CFM). Com desperdício zero de recursos, privilegia fibras sustentáveis, em prol do ambiente, tal como muitas das propostas patentes na feira.

À entrada, o iTechStyle Green Circle, com curadoria de Paulo Gomes, da Manifesto Moda, exibe 43 coordenados feitos por um grupo de designers, com dezenas de diferentes materiais de 40 empresas, com um mural a explicar todo o processo criativo. Um aperitivo de excelência para as semanas de moda internacionais e nacionais que se aproximam, com estrelas na passarela e primeira fila, num outro nível da moda.