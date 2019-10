Mónica Jardim e João Montez vão ter programa ao sábado na TVI

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:32 Facebook

A dupla de apresentadores vai conduzir o programa “Sábado na TVI”, já a partir de 2 de novembro, às 15.00 H. Há novo programa no quarto canal e a diretora Felipa Garnel passou-o para as mãos de Mónica Jardim e João Montez, que vão apresentar, aos fins de semana, “Sábado na TVI”. “Tem sido quase impossível guardar isto só para mim, durante muito mais tempo. Agora sim e com uma felicidade que não cabe num sorriso só… cá vai: é já no próximo dia 2 de novembro, às 15.00 H que estreia ‘SÁBADO NA TVI’! – o programa que promete […]