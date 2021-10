Monique Alfradique reforça novela da TVI

Sara Oliveira Hoje às 11:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Atriz brasileira vai participar em "Festa é festa", dando corpo a Júlia. Antes disso, nas redes sociais, mostra os passeios

que tem feito por Lisboa.

Embalada pelas boas audiências, a novela "Festa é festa" (TVI) continua a receber novas personagens para agitar a história escrita por Roberto Pereira. A brasileira Monique Alfradique, de 35 anos, é o mais recente reforço da narrativa portuguesa. A atriz e apresentadora será Júlia, uma neta bastarda de Corcovada (a personagem da veterana Maria do Céu Guerra), que chega à aldeia da Bela Vida à procura do seu legado familiar. "Fiquei honrada com o convite e ainda mais lisonjeada quando soube que iria contracenar com a Maria do Céu. Ela é uma atriz com uma trajetória admirável", elogiou.

A atriz participará em 13 episódios e já começou a gravar, mas as suas cenas só deverão ir para o ar em dezembro. Entretanto, vai partilhando, no Instagram, os eventos e locais que vai visitando. No fim de semana passado, por exemplo, conduziu a roda de conversas da oitava edição do "Vinhos de Portugal", apresentando-se com um visual elegante e sensual.

Monique Alfradique tem aproveitado para passear "depois do trabalho", além de experimentar os mais badalados restaurantes na companhia de amigos portugueses que já trazia na bagagem. Entre eles, Hugo de Sousa, que a dirige agora em "Festa é festa".

A estreia de Monique na televisão aconteceu aos 13 anos, como assistente de palco no "Programa da Xuxa", na TV Globo. Agarrou depois o protagonismo na série "Malhação" e nunca mais deixou de ter projetos na televisão, no teatro, no cinema, participando também em videoclipes. Na hora de se estrear em Portugal, confessa que foi recebida de braços abertos pelo elenco, que até já se manifestou no Instagram.