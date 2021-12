Moradia de luxo de Cristina Ferreira já está dentro da lei

Sara Oliveira Hoje às 17:08 Facebook

Alvará de utilização foi emitido após notícia do JN. Apresentadora vive na morada em causa desde o verão de 2018.

A moradia de luxo onde Cristina Ferreira vive, há três anos, em Casal de Vale de Bois, Milharado, na Malveira, já tem licença de utilização. Depois de o JN ter noticiado a falta do alvará, o pedido deu entrada na Câmara de Mafra a 23 de julho e deferido a 10 de agosto, como se pode constatar no despacho proferido e publicado em edital.

Antes do desenvolvimento burocrático, fonte próxima da apresentadora e diretora da TVI tinha garantido ao JN que a referida licença já estava pedida "há algum tempo e a aguardar a sua emissão". Por sua vez, fonte da Câmara de Mafra, à qual pertence à localidade onde o imóvel se insere, sem comentar o caso em concreto, adiantava que "em 2018 não havia atrasos". "Por norma, as licenças eram passadas um mês/ mês e meio após serem pedidas, desde que não houvesse nenhum impedimento", acrescentava, notando que "a situação de pandemia trouxe alguns momentos de atraso". À parte responsabilidades ou argumentos, o certo é que o processo acabou por decorrer rapidamente após os contactos.

A licença de utilização atesta que um imóvel reúne todas as condições exigíveis para o fim determinado, que, no caso das habitações, significa possuir todas as condições de habitabilidade necessárias. A falta dela pode incorrer num processo de contra-ordenação, quando não seja requerida, o que não seria o caso de Cristina Ferreira que, "sem a licença de utilização, a emitir pela Câmara", tinha o imóvel registado "como terreno para construção". E em nome da sua empresa, Cristina Ferreira Lda.

Com piscina, ginásio e um court de ténis, a moradia concretizou o sonho de juventude da também administradora da TVI, que já se manifestou orgulhosa por uma amigo do filho lhe ter dito que tinha uma "casa à Cristiano Ronaldo". Tem três pisos e terá custado cerca de um milhão de euros, localizando-se perto da casa dos pais de Cristina, numa travessa sem saída, onde só moram familiares e onde refere não se conseguir chegar por GPS.